El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, se mostró a favor de conciliar con la prensa en medio de las conocidas querellas que interpuso con algunos periodistas.

En declaraciones para DNews, Soto no descartó llegar a un punto medio en estos procesos judiciales luego que considerara que se quebrantaron sus derechos. “Siempre existe la posibilidad de la conciliación en la transacción y en ese camino estamos, pero yo considero que algunos de mis derechos han sido lesionados porque han afectado la vida íntima de mi menor hijo y la mía propia como cualquier otro ciudadano”, precisó.

Sin embargo, para el extitular del Congreso será un juez el que determine si tiene razón o no. “Mientras tanto eso ocurra, que es un trámite burocrático, yo estoy dispuesto siempre a conciliar con los medios de comunicación porque tengo un respeto hacia la libertad de expresión”, agregó.

De lado, Soto reveló que durante su gestión como titular del Poder Legislativo “ningún medio le solicitó formalmente hablar sobre temas del Congreso”. Esto último llevó a que se reserve su vida personal y hechos anteriores en respeto a la libertad de expresión.

Sobre los casos de recorte de sueldo, el ahora vocero de APP se mantuvo firme en indicar que cada congresista es responsable de sus actos. “El presidente del Congreso dirige las sesiones y tiene un marco normativo que regula el funcionamiento del mismo. En ese reglamento que tenemos nosotros no está el cuestionar la vida de cada uno de los parlamentarios porque para eso existe una Comisión de Ética que tiene autonomía y por otra parte existe una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, detalló.

Para el apepista es simple, cada instancia tiene que responder por los actos cometidos. “Ahora último la congresista María Acuña ha salido liberada de toda responsabilidad porque el Ministerio Público no ha encontrado absolutamente nada respecto a la imputación que se le hacía en consecuencia. También hay que respetar ese hecho y respecto de los otros parlamentarios la presunción de inocencia cobra plena vigencia en tanto y en cuanto a un juez un fiscal no determine si es mochasueldo o no”, concluyó.