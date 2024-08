La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, indicó que el Ministerio del Interior (Mininter) cuenta con toda la información para dar con el paradero del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero “no quieren capturarlo”.

Norma Yarrow mostró su preocupación ante la falta de acción por parte del ministro del Interior, Juan Santiváñez, y la presunta influencia de Dina Boluarte en dichas decisiones que conllevan a una fallida captura de Vladimir Cerrón.

“Si yo me quiero comunicar de manera virtual, tengo que enviar un enlace, lo cual es totalmente rastreable ¿O es que el ministro del Interior no puede verlo o no hay una unidad de inteligencia? No les da la gana de capturarlo a Cerrón. Lo siento, pero Dina Boluarte y el ministro del Interior, tienen que ver en esto”, aseveró en Canal N.

La legisladora de Avanza País incidió también criticó que Waldemar Cerrón continúe siendo parte de la Mesa Directiva y que el partido Perú Libre presida la Comisión de Justicia. “Me parece terrible que esté sentado en la Mesa con un hermano que se está burlando de la Policía Nacional y de los peruanos”, indicó Norma Yarrow.

Asimismo, cuestionó la reciente propuesta legislativa sobre crimen organizado. Según la congresista, dicha iniciativa favorece a individuos con antecedentes penales específicos.

Agregó que los legisladores con vínculos directos a casos judiciales deberían abstenerse de participar en la elaboración de leyes que los beneficien. “No estamos de acuerdo con tener a Waldemar en una Mesa Directiva porque no tiene la capacidad moral porque el hermano es un prófugo de la justicia ”, añadió.

