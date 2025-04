El descrédito de los partidos políticos con representación en el Congreso y los que han logrado su inscripción en los últimos años, ha llegado a tal punto que deben recurrir a prácticas ilegales como la falsificación de firmas para cumplir con el requisito exigido para estar habilitados y participar en los procesos electorales del 2026.

Si bien, ya se conoce que las afiliaciones indebidas fueron realizadas por agrupaciones como Perú Primero, vinculado al inhabilitado expresidente Martín Vizcarra; Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo (exmilitante de Perú Libre) y por Nueva Gente, otros partidos también habrían incurrido en este ilícito accionar.

Ante estos graves hechos vetados por la ley, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), anunciaron que las organizaciones políticas que cometieron estos actos han sido denunciados ante el Ministerio Público.

Del mismo modo, dieron a conocer la eliminación de la tasa de 46.20 soles exigido para que una ciudadano solicite su desafiliación a un partido político.

AFILIACIONES

Las afiliaciones indebidas o no autorizadas, con la consecuente falsificación de firmas, sería solo una parte de la problemática de las afiliaciones a las organizaciones políticas. El número de militantes que muestra cada una de ellas también serían irreales.

Según cifras del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, los 43 partidos políticos que están habilitados para participar en las elecciones generales del próximo año, suman casi 2 millones 800 mil afiliados.

De acuerdo con el Padrón de Afiliados del ROP revisado por Correo, las organizaciones políticas con inscripción vigente presentaron padrones con un total de 2´787,779 militantes.

Las 10 organizaciones que tienen mayores afiliaciones son; Alianza Para el Progreso con 367,700 afiliados; Acción Popular con 287,496; Perú Libre con 217,993; Somos Perú con 166,428; y Perú Primero con 86,148 afiliados.

Los otros partidos con mayores militantes, según el JNE, son; Voces del Pueblo con 67,837 afiliados; Frente de la Esperanza 2021 con 65,332; Partido Aprista Peruano con 64,161; Ahora Nación con 62,234; y Fuerza Popular con 58,779 seguidores.

Irreales

De acuerdo con Percy Medina, jefe de Idea Internacional-Perú, resulta irreal el número de afiliados a las 43 organizaciones políticas que se muestra en el padrón de afiliados del ROP del Jurado Nacional de Elecciones.

“Esa cifra no es real. No es verosímil pensar que exista esa cantidad de afiliados en los partidos; primero porque estamos en una época de desafección política y, segundo, porque la mayoría de esos partidos acaban de inscribirse y pensar que tienen 25 mil afiliados con deberes y derechos y que participan, no es así”, señaló a Correo.

Según Medina es difícil saber cuántos afiliados reales tienen cada uno de estos partidos.

“Lo real es difícil saberlo. Probablemente haya partidos que no tengan más de 200 o 300 afiliados de verdad. De los 43, algunos sí porque son más históricos y tienen estructura; pero decir que los 43 partidos tienen al menos 25 mil, es imposible y menos lo que aparece en los padrones (del JNE)”, expresó.

Frente a ello, propuso que lo primero que se debe hacer es “sincerar” estas cifras y, luego, los requisitos que deben ser “más modestos pero realistas”.

Desde su punto de vista obligar a los partidos a tener 25 mil militantes “es un requisitos que termina siendo una ficción”, ya que la mayoría de estas agrupaciones “solo ha recolectado firmas, en el mejor de los casos de quienes no son militantes y, en el peor de los casos, son firmas falsificadas”.

Manifestó que lo más idóneo sería pedir a dichas agrupaciones un número menor de seguidores, que realmente sean militantes del partido, con deberes y derechos, así como hacer una fiscalización más adecuada.

“Los partidos deben sincerar sus padrones y no solo poner las firmas pedidas en los mercados”, anotó.

RENUNCIAS

Ante el descrédito de los partidos políticos y la coyuntura electoral, miles de ciudadanos que se afiliaron a los tradicionales partidos políticos o a las nuevas organizaciones, han optado por renunciar a los mismos.

Según los reportes de renuncias procesadas por la Dirección Nacional de Registros de Organizaciones Políticas (DNROP) del JNE, entre el año 2024 y en lo que va del 2025, un total de 38,201 ciudadanos han renunciado a los partidos políticos.

De este total de renuncias, 32,142 se registraron en el 2024 y 6,059 en lo que va del presente año.

Según Percy Medina, muchas de esas 38 mil renuncias habrían sido de afiliados sin su consentimiento o debido a que ser parte de un partido tiene efectos hasta de carácter laboral.

Añadió que estas elevadas renuncias también obedecerían, sin duda, al descrédito de los partidos políticos.

DELITO GRAVE

Las afiliaciones no autorizadas y la falsificación de firmas constituyen un delito grave, que puede ser castigado con pena de prisión de hasta 10 años, sostuvo el abogado constitucionalista Enrique Ghersi, quien también fue afiliado sin su consentimiento al partido “Nueva Gente”.

“No he firmado ningún documento, me han falsificado mi firma, mi huella digital y ya presenté al JNE mi desafiliación, pero también he puesto una denuncia penal, junto con otros agraviados más, en la séptima fiscalía penal de Lima para que se sancione drásticamente”, señaló a Correo desde Buenos Aires adonde viajó a la presentación de un libro biográfico de Mario Vargas Llosa.

También indicó que han pedido al JNE que ordene a su procurador para que proceda a denunciar a los responsables de ese partido y pida su detención preliminar, “porque se trata de un delito grave contra la fe pública que tiene 10 años de prisión”, por lo que el Ministerio Público debe actuar con rigor.

“Que los responsables sean identificados y llevados a prisión porque han creado un fraude en un proceso electoral. Hay miles de firmas falsas. Yo no me voy afiliar en un partido marxista, esa no es mi posición que es bastantes pública”, dijo al precisar que tuvieron que pagar la tasa de desafiliación de 42.60 soles porque aún no se había anulado.

Sostuvo que el JNE debe ser drástico, denunciar a todos los partidos involucrados en la masiva y grotesca falsificación de firmas, ya que “están burlando al sistema electoral”.

En opinión de Ghersi, toda la legislación en materia electoral es deficiente y se ha burocratizado la política en el Perú, por lo cual debe ser modificada por el Congreso.