Un nuevo hecho se suma a los cuestionamientos del hermano presidencial, Nicanor Boluarte. Se trata de Martín Carbajal Zegarra, quien ocupa el cargo de secretario general del partido político Ciudadanos por el Perú (partido de Nicanor Boluarte); sin embargo, se cuestiona que ha recibido hasta tres órdenes de servicio en Fondo Sierra Azul, unidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Documentos oficiales revelados por el programa Cuarto Poder, detallan que Martín Carbajal estuvo trabajando en esta institución desde el año pasado. En una primera labor, recibió 18 mil soles, el segundo fue por 27 mil soles y en febrero de este año fue por 20 mil soles.

Al notar la presencia del equipo periodístico, en afueras de Fondo Sierra Azul, decidió cambiar su rumbo, alegando que no trabajaba en el establecimiento. "No tengo órdenes de servicio. (...) Tenía, no tengo ahora órdenes de servicio", contestó con tono agresivo, Martín Carbajal.

Como se conoce, Carbajal Zegarra, quien ya había sido relacionado con reuniones irregulares en la PCM, volvió a aparecer. A la pregunta de si existe amistad con Nicanor Boluarte, respondió que es un “amigo de viejo tiempo”. Se cuestiona que su cercanía no solo es política, sino que se mantiene una amistad, ya que en el 2022, en un plenario se ve a Carbajal junto a Dina Boluarte y Nicanor Boluarte.

OTRO VINCULADO

Martín Carbajal no sería el único vinculado. José Antonio Yauri Julcarima, también del partido Ciudadanos por el Perú y Secretario Nacional de Asuntos Jurídicos, obtuvo tres órdenes de servicio en la misma entidad este año, por un total de S/ 22,000.

Ambos casos vuelven a poner en evidencia como miembros cercanos al entorno de Nicanor Boluarte acceden a contratos con fondos públicos, en este caso, en un fondo que maneja millones para el agro peruano.