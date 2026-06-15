En cinco cuadras de la avenida Grau en el anexo de Saños Grande, El Tambo, las veredas están listas para ser inauguradas, inclusive está ya la placa, pero no hay pista asfaltada. Solo el camino de polvo y los buzones de desagüe están expuestos.

Al ingreso a la altura del jirón Jorge Chávez, hay una tranquera para que no ingresen los vehículos y eso genera que los vecinos que viven en la zona, caminen largos tramos para abordar un vehículo de transporte público. Los conductores también padecen y circulan por vías alternas como el jirón Jorge Chávez para cumplir la ruta.

liquidación. El vecino Justino Cóndor, manifestó que la obra solo de las veredas están en liquidación de obras en la Municipalidad de El Tambo, los ingenieros de la comuna tambina acudieron a una inspección y se esperan los resultados.

“Estamos encaminados para que se ejecute el asfaltado, esperamos que se termine lo más pronto posible, ya que es en beneficio de 50 familias”, mencionó.

Acotó que la obra de las veredas culminaron el 20 de marzo y como está en proceso de liquidación todavía no les hacen la entrega de la mencionada obra. Sobre el asfaltado, mencionó que lo debe ejecutar el Gobierno Regional de Junín, mediante un convenio con la comuna tambina.

La obra se ejecutó por etapas y durante varios periodos, pero se quedó en la quinta etapa, y solo se ejecutó las vereda. Ayer llamamos al Gore Junín, para saber si hay presupuesto de la obra, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para el asfaltado de la vía, se espera que la ejecute el Gobierno Regional de Junín en convenio con la MDT