Más de 300 trabajadores del sector agrícola fueron beneficiados con una campaña integral de salud desarrollada en el fundo Agrolatina, ubicado en el sector de Santa Cruz de Villacurí, en el distrito de Salas (Ica).

Prevención en salud

La actividad fue organizada por el Centro de Atención Primaria (CAP) II La Tinguiña, a través del programa preventivo “Prevenir” de EsSalud, con el objetivo de acercar servicios médicos a los trabajadores y promover la detección temprana de enfermedades.

Durante la jornada, el personal de salud brindó atención en diversas especialidades y servicios básicos, permitiendo que los colaboradores accedieran a evaluaciones médicas sin necesidad de trasladarse a establecimientos asistenciales.

Entre las prestaciones ofrecidas se incluyeron consultas de medicina general, controles de enfermería y la toma de muestras para exámenes de laboratorio, cuyos resultados fueron entregados posteriormente a los beneficiarios para el seguimiento correspondiente.

La campaña estuvo orientada a fortalecer las acciones de prevención en una población que, debido a las exigencias propias de las labores agrícolas, muchas veces enfrenta dificultades para acceder de manera regular a controles médicos.

Este tipo de intervenciones busca identificar factores de riesgo y posibles problemas de salud en etapas tempranas, permitiendo una atención oportuna y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO