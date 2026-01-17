El Hospital Félix Torrealva Gutiérrez de EsSalud y la Agrícola Los Médanos formalizaron una alianza estratégica a través del programa “Prevenir”, orientado a promover la salud preventiva entre los trabajadores de la empresa.

Prevención en salud

El convenio busca detectar de manera temprana enfermedades metabólicas y oncológicas, facilitando el acceso a chequeos médicos esenciales para los colaboradores que, debido a sus horarios laborales, enfrentan dificultades para acudir a un centro de salud.

Gracias a esta iniciativa, se implementarán servicios de salud directamente en el lugar de trabajo, que incluyen evaluación médica y de enfermería, medición de antropometría y control de índice de masa corporal (IMC), consejería en estilos de vida saludables, controles de obstetricia como papanicolaou y mamografías, atención odontológica y psicológica, así como pruebas de laboratorio para glucosa, colesterol HDL, triglicéridos y descarte de cáncer de próstata (PSA).

La firma del convenio estuvo a cargo del Ing. Julio Rebatta Medina, representante de Agrícola Los Médanos, y el Dr. Juan Galindo Matta, director del hospital. El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que el programa está diseñado para superar las barreras de tiempo que suelen impedir a los trabajadores acceder a controles preventivos, asegurando que el bienestar llegue directamente a sus centros laborales.

