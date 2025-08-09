Bajo el lema “Prevenir es Vivir”, la Red Asistencial Ica de EsSalud, realizó con éxito el FestiSalud, una jornada nacional enmarcada en las celebraciones por el 89 aniversario de la Seguridad Social del Perú. Esta iniciativa ha logrado acercar servicios esenciales a la comunidad y fomentar una cultura de prevención en la región Ica.

Decisiones saludables

Durante el desarrollo del FestiSalud, se brindaron atenciones en especialidades como pediatría, ginecología, medicina interna, medicina general, obstetricia, farmacia y odontología. Además, para reforzar la salud pública, se administraron vacunas y se entregaron medicinas gratuitas, garantizando una atención integral y de calidad.

La jornada se inició con un colorido show infantil y se brindó talleres de Tai Chi y manualidades. Asimismo, se ofreció charlas informativas sobre dengue y sesiones demostrativas de nutrición, las cuales brindaron herramientas prácticas a la comunidad para que puedan tomar decisiones saludables en su día a día.

Con el objetivo de maximizar su impacto, el FestiSalud se realizó de manera simultánea en todos los Centros de Atención Primaria de EsSalud en la región Ica. Esta estrategia aseguró que la atención de calidad y los servicios preventivos llegaran a más personas, demostrando el compromiso de la institución con la salud de la población.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, extendió su agradecimiento a todo el personal involucrado en la jornada. Su dedicación y arduo trabajo fueron fundamentales para el éxito del evento, que reafirma la misión de EsSalud en velar por el bienestar de los iqueños y fortalecer el sistema de salud en la región Ica.

