En el marco de las celebraciones por el 89.º aniversario de la Seguridad Social en el Perú, EsSalud Ica llevará a cabo la gran feria preventiva de salud “FestiSalud”, una jornada orientada a promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades entre la población asegurada y no asegurada.

Atención profesional

El evento se realizará este viernes 8 de agosto, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., en el Mercado Unión del distrito de Parcona. La actividad ofrecerá una amplia gama de servicios médicos gratuitos, dirigidos a personas de todas las edades.

Entre los servicios disponibles estarán: pediatría, ginecología, medicina interna, medicina general, odontología, nutrición, obstetricia, psicología, rehabilitación, y módulos de tamizaje de diabetes, anemia y salud mental. También se brindarán controles de presión arterial, peso y talla, así como sesiones demostrativas de alimentación saludable, charlas educativas sobre planificación familiar y vacunación.

Además, se contará con un módulo de farmacia para la entrega gratuita de medicamentos, así como talleres especiales dirigidos al adulto mayor, a cargo del Centro de Atención del Adulto Mayor (CAM).

VIDEO RECOMENDADO