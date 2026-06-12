El Ministerio de Cultura oficializó esta semana la primera lista de bienes inmuebles prehispanos categorizados como Categoría A en todo el país, la máxima clasificación que otorga el Estado a los sitios de mayor relevancia arqueológica. La categorización fue aprobada mediante la Resolución Directoral Nº 000120-2026-DGPA-VMPCIC/MC.

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Entre los sitios reconocidos figura la Zona A rqueológica Monumental Uyo Uyo , ubicada en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma, región Arequipa.

La normativa fue publicada este viernes 12 de junio en el diario El Peruano y establece que los sitios con categoría A son aquellos que destacan por su relevancia excepcional, cuentan con investigación, conservación y puesta en valor, y ofrecen servicios de interpretación cultural con personal permanente del Ministerio de Cultura.

Su arquitectura es muy importante, pues muestra dos épocas de ocupación: uno, el de la etnia Collagua, representante de los “desarrollos regionales”, donde se pueden observar estructuras de forma rectangular y circular, que habrían servido de viviendas de dos pisos, conformadas por muros estucados y quemados al fuego, pintados con colores amarillo y rojo en su interior; mientras que, en el exterior, resaltan los colores blancos y gris. La segunda ocupación importante fue la inca, considerándose así a este complejo arqueológico como una de las mejores representaciones arquitectónicas de la época inca en el valle del Colca.

OTRO: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TORO MUERTO

Respecto de los bienes inmuebles prehispánicos que cumplen con los demás criterios antes señalados para su clasificación como Categoría A, cuya relación se encuentra organizada en subdivisiones, está el complejo arqueológico de Toro Muerto, ubicado en el distrito de Uraca-Corire, en la provincia de Castilla.

Cabe mencionar que la inclusión en la Categoría A “constituye un instrumento de gestión que permite establecer medidas de protección diferenciadas acordes a su alto valor arqueológico, orientar la toma de decisiones en materia de intervenciones arqueológicas y priorizar acciones de conservación, en concordancia con el interés público y la protección del Patrimonio Cultural de la Nación”, se indica.

Complejo arqueológico de Toro Muerto en Castilla. Foto: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.