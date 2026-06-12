Maratón en el valle del Colca con restricción del tránsito

Este 12 de junio se realizará la Maratón Circuito Turístico del Colca, la cual congregará a deportistas locales y nacionales en las modalidades de 25 y 10 kilómetros, motivo por el cual se restringirá el tránsito vehicular en algunos tramos de la ruta en la provincia de Caylloma.

La competencia iniciará a las 7:30 horas y contará con participantes de distintas categorías. En la prueba de 25 kilómetros para varones nacionales, la partida será desde el Mirador de los Volcanes en la zona de Patapampa en la carretera Arequipa Caylloma, mientras que la meta estará ubicada en la Plaza de Armas de Chivay.

Mientras que la carrera de 10 kilómetros tendrá como punto de inicio el sector Ccapo y recorrerá una ruta destinada a las categorías de varones y mujeres, tanto locales como nacionales.

Debido al desarrollo de la actividad deportiva, la Municipalidad informó que se aplicarán restricciones temporales al tránsito en las vías involucradas en el recorrido. Las labores de control y seguridad estarán a cargo de efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo.

Ante esta situación, se exhortó a la población, transportistas y conductores que circulan por la zona a sumir las previsiones necesarias y respetar las disposiciones de tránsito, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la competencia y la seguridad de los participantes.