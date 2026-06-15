El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, anunció que el puente Arequipa-La Joya será abierto el próximo 13 de julio, luego de terminar las evaluaciones técnicas realizadas a la estructura. La autoridad señaló que el proyecto se encuentra en la etapa final y que las pruebas efectuadas hasta el momento han dado resultados favorables.

“Son tres evaluaciones que se están haciendo, dos ya han entregado el informe, lo cual son totalmente positivas y falta un tercero que en esta semana se completa. Pero no hay ningún inconveniente en relación a reforzamientos, a problemas que se puedan presentar. Así que el puente está ya debidamente encaminado y tenemos programado para el 13 de julio ya poner en marcha este puente aprovechando la ruta de la nueva Molina”, manifestó el gobernador.

Asimismo, informó que el expediente técnico del túnel mellizo, otro de los componentes del proyecto Arequipa-La Joya, ya fue aprobado por el Gobierno Regional. Añadió que en los próximos días se definirá la fecha para el inicio de las obras bajo la modalidad de obras por impuestos.

Respecto al tramo vial que está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señaló que el expediente técnico fue elaborado con costos del año 2013, por lo que deberá actualizarse antes de continuar con el proceso. Agregó que se requiere una certificación adicional para proseguir con la convocatoria y concretar la ejecución de este componente de la obra.

La vía Arequipa-La Joya está compuesta por tres componentes, el puente, los túneles mellizos y el intercambio vial.