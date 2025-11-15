El Jurado Electoral Especiales (JEE) de Ica concluyó que Carlos Alberto Zegarra Sánchez, director de Coordinación Regional del Gobierno de Ica, vulneró las normas de neutralidad.

Cabe precisar que Carlos Zegarra es precandidato a diputado con el número 1 por la región Ica, según la lista que presentó Fuerza Popular a fines de octubre.

Carlos Zegarra dijo que cuando se publicaron las imágenes, no era precandidato de FP. (Foto: Facebook)

EL CASO

El JEE encontró que Carlos Zegarra en su red social de Facebook hizo un posible proselitismo a favor de Fuerza Popular, porque utilizó la imagen, los colores y el nombre del partido en diferentes actividades.

En sus descargos del 10 de octubre, Zegarra dijo que no es postulante, dirigente o representante de ningún partido.

Además, dijo que en las fotografías publicadas no se indica el cargo que ocupa, por lo que no existiría ninguna vinculación del cargo con la difusión o empleo de los bienes del Estado.

La reglamento de las elecciones establece que “es deber esencial de toda autoridad pública, funcionario o servidor público, independientemente de su régimen laboral, para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral”.

Al respecto, el JEE fiscalizó el caso y determinó que al final de los videos que publicó Zegarra en sus redes sociales, coloca su primer nombre y apellido con los colores características de Fuerza Popular.

Zegarra promovió al partido Fuerza Popular, según el JEE. (Foto: Facebook)

CONCLUSIÓN

“Cuando un funcionario participa activamente en actividades políticas, se genera un conflicto de intereses que puede afectar la objetividad en la toma de decisiones y la equidad en la prestación de servicios públicos”, se lee en el documento.

Por ese motivo, concluyen que se acreditó que Carlos Zegarra, en su condición de funcionario del Gobierno Regional de Ica, vulneró la neutralidad electoral.

El caso será derivado a la Fiscalía, a la Contraloría y a la entidad estatal en la que presta servicios para que tomen las acciones correspondientes.