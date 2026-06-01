La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPt), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, dispuso la clausura temporal por 30 días del local de la empresa de transportes Diez Ases, situado en la cuadra 13 de la avenida Nicolás de Piérola, luego que se detectara presuntas infracciones a las ordenanzas municipales.

Según informó la subgerente del área, durante la intervención se constató que el establecimiento contaba con una puerta posterior no autorizada y realizaba actividades de embarque y desembarque de pasajeros sin contar con licencia para operar como terminal terrestre.

También se indicó que el local solo tendría autorización para la venta de pasajes, por lo que fue sancionado por incumplir las disposiciones municipales vigentes.

Accidente

Como se conoce, uno de los vehículos de la empresa Diez Ases participó de un trágico accidente de tránsito que dejó como saldo cuatro fallecidos y doce heridos, la tarde del sábado en el distrito de San Pedro de Lloc (Pacasmayo).

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