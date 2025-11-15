El abogado penalista James Rodríguez cuestionó el hecho de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no cumpla las resoluciones que ordenan la reposición de la fiscal Delia Espinoza.

En entrevista a Canal N, James Rodríguez señaló que, en un Estado de derecho, no puede ignorarse un mandato judicial.

“Pocas veces en países democráticos en los que existe el Estado de derecho se ha visto que dos resoluciones o mandatos judiciales, en este caso de juzgado constitucional que ordena la reposición de la fiscal Delia Espinoza, simplemente no se cumple”, dijo el especialista.

“En la primera resolución, la JNJ manifestó que no se había referido en la sentencia a tres puntos y simplemente hizo caso omiso. Y ahora hay una nueva resolución que ordena la reposición, y simplemente se ‘zurra’. (...) Eso no se ve en un estado democrático (...) Es vergonzoso”, subrayó.

Rostro cubierto

De otro lado, el abogado penalista James Rodríguez cuestionó el proyecto de ley que busca encarcelar a quienes protesten con el rostro cubierto, ya que advirtió que la medida vulnera derechos como la libre expresión y la privacidad.