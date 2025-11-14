El presidente José Jerí sostuvo una reunión oficial con la duquesa de Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones, en la Sala de Embajadores de Palacio de Gobierno. Según la información oficial, el encuentro buscó fortalecer las relaciones entre Perú y el Reino Unido mediante un diálogo centrado en cooperación diplomática y temas de interés común.

Durante la cita, ambas autoridades expresaron su disposición de continuar trabajando de manera conjunta, luego de recordarse los 202 años de vínculo diplomático entre ambos países. También participaron el canciller Hugo de Zela y el embajador británico Gavin Cook, quienes acompañaron la reunión.

La visita de la duquesa marca su primera llegada al Perú y forma parte de una agenda orientada a causas sociales y ambientales. En la víspera, Rhys-Jones estuvo en la región Loreto junto al embajador Cook, donde conversó con mujeres indígenas dedicadas a la protección de la Amazonía y al resguardo del patrimonio cultural.

Sophie Helen Rhys-Jones, esposa del príncipe Eduardo, mantiene un trabajo activo en iniciativas filantrópicas y organizaciones benéficas.