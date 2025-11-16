La actriz peruana Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron este sábado 15 de noviembre su boda religiosa, en una emotiva ceremonia acompañada por familiares, amigos cercanos y su pequeño hijo.

El enlace marcó un nuevo capítulo en su hermosa historia de amor, consolidada tras más de siete años de relación y luego de haber celebrado su matrimonio civil el pasado 5 de noviembre.

La ceremonia reunió a 260 invitados y estuvo llena de momentos cargados de emoción. Salas llegó al altar del brazo de su hijo, luciendo un vestido corte princesa con escote en V y un delicado velo largo, mientras que Coloma optó por un clásico smoking negro.

Las lágrimas de la actriz al iniciar la ceremonia reflejaron la felicidad y significado de este esperado momento.

Entre los asistentes destacaron figuras del espectáculo como Anahí de Cárdenas. El ambiente estuvo marcado por gestos de cariño, aplausos y muestras de apoyo, especialmente debido a los desafíos que la actriz ha enfrentado en su lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que volvió a recaer semanas antes del enlace.

La boda se convirtió así en una celebración de amor, resiliencia y unión familiar. Salas, quien ha compartido abiertamente su proceso de recuperación, recibió numerosas muestras de admiración en redes sociales.