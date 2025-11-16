A pocas semanas de la Navidad 2026, miles de personas acudieron desde tempranas horas a Mesa Redonda para adelantar sus compras de fin de año. Las calles y galerías del concurrido conglomerado comercial lucieron abarrotadas de visitantes que buscaban luces, adornos, juguetes y regalos, generando un notable incremento del tránsito peatonal y vehicular en el Cercado de Lima.
La afluencia de compradores marcó un fuerte inicio de la campaña navideña, impulsada por ofertas anticipadas y la intención de asegurar mejores precios antes de la temporada más alta.
Muchos visitantes señalaron que adelantaron sus compras para evitar las aglomeraciones típicas de diciembre y garantizar disponibilidad en los productos más solicitados.
Comerciantes informaron que la demanda de productos decorativos y artículos infantiles comenzó a elevarse desde inicios de la semana, pero alcanzó su punto más alto durante el fin de semana.
Las galerías más conocidas mostraron pasillos repletos y largas colas en las tiendas, mientras familias completas recorrían los puestos comparando precios y promociones.
Ante la masiva concurrencia, agentes de serenazgo y fiscalización municipal se desplegaron en la zona para reforzar el orden y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad.
