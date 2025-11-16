Durante el inicio de su gira nacional en Huánuco, el presidente José Jerí reveló un hecho que encendió las alertas sobre el manejo de información penitenciaria: una base de datos que registra las llamadas realizadas desde los penales del país habría permanecido sin utilizarse durante una década en la lucha contra la delincuencia.

El jefe de Estado cuestionó de manera enfática la falta de acción frente a esta información, que —según señaló— pudo haber sido clave para frenar extorsiones, homicidios y otros delitos organizados desde las prisiones.

“¿No será que acaso algunas otras autoridades con esa información se hicieron de la vista gorda y voltearon su cara para otro lado para evitar enfrentar la delincuencia? ¿O tal vez tuvieron algún tipo de participación en ella?”, cuestionó Jerí durante el Noveno Consejo de Estado Regional, su primera actividad oficial en el interior del país como presidente.

El mandatario detalló que estos registros han sido administrados por el Estado mediante empresas privadas desde la instalación de los bloqueadores de señal hace diez años. A juicio de Jerí, contar con una década de comunicaciones originadas en penales habría permitido prevenir una amplia variedad de delitos.

“Diez años de llamadas, diez años de planificación de atentados, extorsiones y asesinatos. ¿Cuántos homicidios se hubieran evitado si se hubiera tomado la decisión política de actuar con lo que ya teníamos a la mano?”, expresó.

Jerí adelantó que su Gobierno llevará a cabo una revisión a fondo para esclarecer por qué esta base de datos no fue analizada ni utilizada con fines de seguridad. Señaló que se investigará al INPE y a las entidades estatales responsables del sistema de control de llamadas, con el fin de determinar posibles responsabilidades por omisión, negligencia o encubrimiento.