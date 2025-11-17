El informe de calificación contra la congresista Lucinda Vásquez (JP-VP-BM), por presunta inconducta ética, obtuvo el respaldo de ocho votos y tres abstenciones en la Comisión de Ética del Congreso, sin votos en contra. Dicho caso, inscrito en el Expediente 238-2025-2026/CEP-CR, será revisado en una próxima sesión ordinaria.

La denuncia se originó luego de un reportaje de Cuarto Poder, en el que se mostró a personal de su despacho realizando labores ajenas a sus funciones parlamentarias. Entre las escenas más comentadas aparece un trabajador cortándole las uñas de los pies dentro de una oficina del Congreso.

Ante las acusaciones, Vásquez emitió un comunicado en el que negó de manera tajante los hechos que se le atribuyen. Afirmó que se trata de un “ataque sin precedentes”, que —según sostuvo— respondería a una represalia de excolaboradores interesados en desacreditar su trabajo parlamentario.

También cuestionó que se hayan difundido imágenes que, según dijo, fueron sacadas de contexto, y rechazó haber obligado a los trabajadores de su despacho a realizar tareas de índole personal.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Congreso el 28 de octubre, la Comisión de Ética abordará el expediente en su siguiente sesión ordinaria. Con ello, se dará inicio al procedimiento correspondiente conforme al Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

Si la legisladora Lucinda Vásquez resultara responsable, podría ser sancionada con medidas disciplinarias previstas por el Congreso.