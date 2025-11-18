Según informó el medio local R7, el gobierno de Brasil destinó 345 mil reales (más de S/ 217 mil) para trasladar a Nadine Heredia, ex primera dama del Perú, desde Lima a territorio brasileño. El viaje se efectuó en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña, luego de que Heredia solicitara asilo político.

El monto comprende gastos de combustible, mantenimiento, horas de vuelo, tasas aeroportuarias y viáticos de la tripulación, en un operativo organizado conforme a las disposiciones de transporte especial.

Heredia fue condenada en el Perú a 15 años de prisión por lavado de activos, relacionado con presuntos aportes irregulares de Odebrecht y del gobierno de Venezuela durante campañas presidenciales. Su llegada a Brasil se produjo en abril de este año, acompañada de su hijo menor.

La sentencia también alcanzó a su esposo, el expresidente Ollanta Humala, quien continúa detenido en el Perú.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó que el gobierno otorgó el asilo político a Heredia por “razones humanitarias”. Sus declaraciones se dieron tras conocerse el uso de recursos estatales para el traslado de la ex primera dama, situación que ha generado reacciones en Perú y Brasil.