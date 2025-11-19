Cerrón condiciona salud de policía a beneficio judicial

El dueño de Perú Libre, el prófugo Vladimir Cerrón, ofreció operar al suboficial PNP Roger Quispe Arana, quien sufrió un gravísimo traumatismo cráneo encefálico al caer desde una altura de cuatro metros, a cambio de que se revise su situación judicial.

Mediante sus redes sociales, Cerrón aseguró que “no hay daño cerebral irreversible” en el agente y que podría operarlo de manera gratuita, si cumplen su condición.

“El paciente puede recuperar todas sus facultades por su edad, la depresión cefálica izquierda es natural después de una craniectomía, solo necesita una plastia craneal y la plasticidad cerebral se adecuará”, aseveró

Procesado

Cerrón busca que revisen la prisión preventiva de 24 meses en su contra por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con el financiamiento irregular de Perú Libre.

En octubre último, cabe precisar, la Sala de Apelaciones de Extinción de Dominio de Lima confirmó la transferencia de más de 1.6 millones de soles de sus cuentas a favor del Estado peruano, al considerar que dichos fondos provenían de actividades ilícitas asociadas a lavado de activos.

Además, en noviembre el Poder Judicial (PJ) rechazó su solicitud para variar la prisión preventiva que pesa sobre él. Dicha medida será reevaluada en una audiencia programada para el próximo 26 de noviembre.

Trágico accidente

El suboficial Quispe Arana, de 25 años, cayó desde cuatro metros de altura mientras realizaba labores de limpieza –sin equipo de seguridad– en la Comisaría de Pamplona II. Estas tareas están prohibidas desde 2016, pues el reglamento policial impide asignar al personal subalterno a labores de mantenimiento ajenas al servicio.

Actualmente, Quispe, quien era investigador en la sección Familia, presenta parálisis en la mitad del cuerpo, dificultad en el habla y no reconoce a sus padres, según el dominical Cuarto Poder.​