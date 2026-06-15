Vecinos del sector de acceso a Paccha, en el distrito de El Tambo, alertaron a las autoridades luego de observar a varios perros mordiendo y arrastrando restos humanos en una zona descampada. Tras la denuncia, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades encontraron un cráneo y parte de un brazo en avanzado estado de descomposición. Según las primeras evaluaciones del médico legista, los restos pertenecerían a una persona de sexo masculino que habría fallecido hace más de 30 días. Los restos fueron trasladados a la morgue para las pericias de ley.

De manera preliminar, se presume que podrían corresponder a Alfredo Zanabria Ríos, un adulto mayor de aproximadamente 83 años que se encontraba desaparecido desde hace varias semanas y que habría residido en una vivienda rústica ubicada a unos 100 metros del lugar del hallazgo. Sin embargo, la identidad aún no ha sido confirmada y será determinada mediante las investigaciones y exámenes forenses que desarrolla el Ministerio Público.