Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la tarde de este miércoles 19 de noviembre en la avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima. En la escena se hallaron al menos 18 casquillos de bala.

De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima intentó huir a pie al ver a dos presuntos sicarios, saliendo de su vehículo; sin embargo, fue alcanzado en la vereda y atacado a balazos.

Según el parte policial, personal de la División de Emergencia llegó al lugar y encontró al hombre tendido con múltiples heridas de arma de fuego.

Los agentes intentaron brindarle primeros auxilios, pero ya no presentaba signos vitales. Testigos señalaron que la víctima permaneció dentro de su auto varios minutos antes del ataque, y algunas balas incluso impactaron en la fachada de un local cercano.

A pocos metros del cuerpo se ubicó un vehículo Hyundai, presuntamente de la víctima, con la puerta del conductor abierta y un impacto de bala.

Según testigos, los atacantes encapuchados, huyeron corriendo tras perpetrar el crimen.

La Policía de Criminalística y el Ministerio Público realizan las diligencias para determinar las circunstancias del asesinato.