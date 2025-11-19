Un médico cirujano fue dictaminado a seis meses de prisión preventiva, luego que los familiares de una de sus pacientes, que falleció tras ser intervenida, lo denunciaran por presunta mala praxis en una clínica particular de Cusco.

El hecho ocurrió en el interior de la clínica Paredes, donde el médico Miguel Vilchez, realizó una intervención estética a Yudith Figueroa, quien falleció horas después de la cirugía por complicaciones postoperatorias.

En testimonio de Caroline Figueroa, sobrina de la fallecida, su tía había contactado al médico a través de redes sociales y pactó entrevistas virtuales antes de la operación, según su testimonio, su tía sufría de trombosis y ya había pasado por otras cirugías, hecho que no habría sido advertido por el médico.

También denunció que tras la operación, su familiar fue trasladada a un ambiente que no contaba con monitores de signos vitales, ni ninguna clase de equipo que la ayude en caso de emergencia.

En su declaración, la clínica no accionó de manera eficiente en acciones de primera respuesta ante emergencias , y tras no poder reanimarla decidieron trasladarla a un hospital, pero la paciente ya había fallecido y devolvieron el cuerpo a la clínica.

Tras la detención, el cirujano en mención fue dictaminado a prisión preventiva y trasladado al penal d e Qenccoro del Cusco, investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio, sub tipo homicidio culposo.

DATO

Hace meses, otro caso de operación estética con subsecuente muerte se presentó en la clínica O2 de Cusco, donde la paciente también perdió la vida por aparentes complicaciones postoperatorias. Las autoridades investigan ambos casos.