El Ministerio Público y la Policía confirmaron que buscan a Óscar Acuña Peralta, hermano de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), por su presunta participación en la red criminal que permitió flexibilizar las fiscalizaciones sanitarias a la empresa Frigoinca, con la finalidad de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma.

Las autoridades, la mañana de hoy, miércoles, llegaron hasta su vivienda en Trujillo para detenerlo. No obstante, el dirigente apepista no fue encontrado en su inmueble. Ante esto, la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía procedieron a incautar documentación hallada en el predio.

Los agentes también allanaron su oficina en el partido APP, situado en la urbanización San Andrés. De ahí también se llevaron documentos.

“Él está siendo imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias. Estamos hablando de un sistema de red de contactos, justamente para llegar a estos funcionarios de la Gerencia de Salud, para flexibilizar los controles sanitarios (a Frigoinca)”, confirmó Reynaldo Abia Arrieta, fiscal provincial especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por este caso fueron detenidos esta mañana Aníbal Morillo, exgerente regional de Salud, y Jorge Luis Silva, trabajador del Gobierno Regional La Libertad. Además, se atrapó a Luis Álvarez (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien habría recibido sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

El caso

Óscar Acuña Peralta es investigado por el presunto cobro de coimas a cambio de facilitar contactos y operaciones favorables a la empresa Frigoinca en La Libertad.

De acuerdo con testimonios de colaboradores eficaces, el hermano de César Acuña habría recibido más de 77 mil soles entre setiembre y diciembre de 2023, presuntamente a cambio de gestionar vínculos entre Aníbal Morillo y los directivos de la empresa.