La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Noveno Despacho) ejecutó el allanamiento en simultáneo de 13 inmuebles en La Libertad, Áncash y Lima; y logró la detención preliminar judicial de tres investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, vinculados al caso Qali Warma.

Se trata de Aníbal Morillo (60) y Jorge Luis Silva (47), quienes habrían utilizado un esquema de contactos en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para facilitar, de forma irregular, apoyo a la empresa Frigoinca S. A. C., en permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Qali Warma.

Asimismo, se detuvo a Luis Álvarez (37), exfuncionario de la Unidad Territorial de Qali Warma en Áncash, quien habría recibido sobornos para manipular reportes de volúmenes de productos cárnicos.

La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, y un equipo de cinco fiscales adjuntos, quienes también incautaron equipos electrónicos, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Es preciso indicar que en este caso también se investiga a Óscar Acuña Peralta, quien habría participado en el esquema de tráfico de influencias.

La investigación fiscal sobre el caso Qali Warma se encuentra en etapa preparatoria (cuarta fase) y apunta a la existencia de una organización criminal enquistada en el Estado que manipulaba procesos de selección y adjudicación para favorecer a empresas proveedoras de alimentos, entre ellas, Frigoinca.

De esa manera, se habría perjudicado la salud de miles de escolares en varios departamentos del país.

La medida de allanamiento y detención se efectuó en coordinación con personal policial de la División de Inteligencia de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor).