La industria audiovisual peruana apuesta en grande con “Los Principiantes”, una producción que busca marcar un antes y un después en el mercado nacional e internacional. El proyecto plantea estrenarse en 2027 tanto como largometraje comercial como en formato serie de ocho capítulos para plataformas de streaming, consolidándose como una propuesta innovadora de gran escala.Inspirada en hechos de la vida real,

Los Principiantes narra el ascenso y caída de un grupo de estudiantes de Derecho que, seducidos por el dinero fácil y el poder político, terminan involucrados en una peligrosa red de corrupción universitaria en el Perú de finales de los años 80. La historia explora temas como la ambición, la lealtad, la traición y las consecuencias de cruzar ciertos límites.La producción destaca no solo por su propuesta narrativa, sino también por la magnitud de su realización.

El proyecto reúne a más de 100 personas en el crew, contempla 10 semanas de rodaje y cuenta con un elenco de más de 40 actores nacionales e internacionales, trabajando bajo estándares de producción inspirados en la industria de Hollywood. El equipo creativo está liderado por el reconocido director Daniel Vega, acompañado por el productor Gustavo Sánchez y la productora Gianella Neyra. Además, participan importantes profesionales internacionales en distintas áreas de la producción.

El elenco reúne a destacadas figuras de la actuación peruana y latinoamericana como Gianella Neyra, Lucho Cáceres, Karime Scander, Francisca Aronsson, Salvador del Solar, Christian Tappan, Flavio Medina y Ana María Orozco, recordada mundialmente por su icónico papel en Yo soy Betty, la fea. Asimismo, la producción apuesta por una nueva generación de talentos conformada por Mario Cortijo, Matías Spitzer, Franco Pennano, José Miguel Argüelles, Yahir Manosalva, Guadalupe Farfán y Fabiana Valcárcel, entre otros jóvenes actores que vienen consolidando sus carreras en televisión, cine y teatro.