En el marco del Día del Servidor Público, el Gobierno Regional de Ica expresó su reconocimiento a los trabajadores que forman parte de la administración regional, destacando su labor en la prestación de servicios y en la ejecución de acciones orientadas al desarrollo de la región.

Vocación de servicio

A través de un mensaje difundido con motivo de la fecha conmemorativa, se resaltó el esfuerzo y la dedicación de los servidores públicos que diariamente cumplen funciones en distintos sectores, contribuyendo al funcionamiento de la gestión regional y a la atención de las necesidades de la población.

Asimismo, se realizó un homenaje presencial, donde se destacó el papel que desempeñan los trabajadores en áreas vinculadas a salud, educación, infraestructura, desarrollo social y otros servicios públicos, señalando que su labor resulta fundamental para la ejecución de políticas y proyectos en beneficio de los ciudadanos.

Del mismo modo, se reconoció el trabajo realizado por los servidores públicos frente a los desafíos que implica la gestión pública y la atención de las demandas de la ciudadanía, especialmente en contextos que exigen respuestas oportunas y eficientes.

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