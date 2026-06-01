El consejero Luis Rodríguez denunció que mobiliario escolar que debió ser entregado en setiembre de 2025 a colegios de la provincia de Pataz continúa guardado en almacenes del Gobierno Regional de La Libertad, a pesar de la necesidad que existe en el sector educación.

“Las carpetas, el mobiliario, que desde el mes de setiembre del año pasado se presentó en la ciudad de Trujillo, hasta el momento no llega a la provincia de Pataz. Son más de dos mil carpetas que están asignadas a un promedio de 15 instituciones educativas de Pataz y no está llegando a la zona”, declaró a Macronorte.pe.

NECESIDAD

El consejero regional agregó que padres de familia de dos instituciones educativas llegaron hasta la ciudad de Trujillo y con sus propios recursos económicos desplazaron el mobiliario escolar a sus instalaciones.

Ante esto, dijo que solicitará información a la Gerencia General del Gobierno Regional de La Libertad sobre el actual estado de los bienes. Esto con la finalidad de exigir su distribución inmediata.

“Hasta el momento no se ha entregado a ningún colegio, excepto dos instituciones educativas que han venido y lo han llevado con sus recursos propios, igual queríamos hacer con los demás, pero no se permitió, entonces, desde el año pasado, están en espera. Los niños están estudiando sobre adobes, sobre tablas, carpetas malogradas, sin embargo, el mobiliario acá se está empolvando, malogrando y eso tampoco es justo”, afirmó.

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