Una camioneta con tres ocupantes se despistó y cayó al río Inambari, a la altura del puente Alasaya, en la provincia de Sandia, región Puno. El accidente movilizó a agentes de serenazgo, efectivos policiales y personal de salud, quienes realizaron labores de rescate para auxiliar a los afectados.

Tras una compleja intervención debido a las condiciones del terreno y la ubicación del vehículo dentro del cauce, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a los tres ocupantes de la unidad, que permanecía sumergida en el agua.

Los heridos fueron identificados como Juan Chambi Oscalla (20), David Chambi Mamani (40) y Virginia Quispe (40). Posteriormente fueron trasladados al Hospital de Sandia para recibir atención médica especializada debido a las lesiones y fracturas que presentaban.

Rescate se realizó en condiciones difíciles

De acuerdo con información proporcionada por personal de serenazgo, las labores de rescate demandaron un importante despliegue de recursos humanos debido a la geografía del lugar y la posición en la que quedó el vehículo tras caer al río.

Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y establecer las circunstancias en las que ocurrió el despiste.

Otro accidente en Pomata dejó un fallecido

En otro hecho registrado en la región Puno, un automóvil colisionó frontalmente con un tráiler en la jurisdicción del distrito de Pomata, provincia de Chucuito.

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo de placa C8V-579 falleció tras el fuerte impacto. De manera preliminar, se informó que la víctima sería integrante de la agrupación musical Banda Amistad del Perú.

Las autoridades continúan realizando las diligencias de ley para esclarecer las causas del accidente y confirmar oficialmente la identidad del fallecido.