Mediante Resolución N°00739-2025, el Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, incurrió en infracción al reglamento de publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral.

Según el órgano electoral, el pasado 4 de noviembre el burgomaestre trujillano difundió un video a través de la cuenta oficial de la MPT en TikTok en claro favorecimiento a la organización política Fuerza Popular y a la presidenta de ese partido, Keiko Fujimori.

AL DETALLE

De acuerdo con el video publicado el 3 de noviembre, Mario Reyna le pidió apoyo a Keiko Fujimori para que por su intermedio se logre agendar un debate en el Congreso de la República en relación al proyecto de ley que presentó para expropiar el terreno que ocupa el Club Libertad, a fin de construir allí la Plaza de la Marinera.

“Sabemos que el señor Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, es de su partido y sabemos que tiene usted una bancada bastante numerosa. Hago público esto porque tengo algo de temor. Hay congresistas que a través de los años fueron beneficiados con entradas, bailecitos y reuniones del club organizador del concurso de marinera en Trujillo, que no quiere devolver ese terreno que no le corresponde y que lastimosamente sigue usufructuando sin pagar ni un sol a nadie”, manifestó el burgomaestre.

Es más, en otra parte del video señala: “Sé que le tiene mucho cariño a Trujillo y una manifestación clara es su evento realizado aquí. Por el bien de nuestra querida ciudad le pedimos que pida se agende y vaya al pleno este tema y se dejen de andarle dando muchas vueltas”.

Tras ser consultado sobre el tema, el alcalde dijo que nunca fue su intención elogiar a Keiko Fujimori ni a Fuerza Popular. “Cómo voy a querer favorecer en algo a esa señora. El tema de fondo era que agenden el proyecto de ley, nada más”, acotó.