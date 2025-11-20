La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Moche (Trujillo) y la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) inició una campaña para identificar y orientar a familias que podrían acceder al Programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Esta labor permite ubicar a niños rezagados y guiar a sus familias sobre los beneficios que ofrece el programa, promoviendo su acceso a servicios esenciales y fortaleciendo el bienestar de la comunidad.

La comuna informó que el personal edil recorrerá los diversos sectores del distrito brindando información clara y oportuna para facilitar su incorporación a este importante beneficio social.

Hay que indicar que el Programa Juntos otorga un bono de S/ 200, que se realiza bimestralmente, a familias usuarias que cumplieron con sus dos corresponsabilidades relacionadas al acceso a la salud preventiva materno-infantil y a los servicios de escolaridad sin deserción.