La ola criminal que azota a la región La Liberad sigue dejando llanto y dolor. Tres personas fueron asesinadas a balazos en dos ataques de sicarios perpetrados en las provincias de Chepén y Ascope.

Acribillados

El primer atentado ocurrió a las 5:30 de la tarde del martes en la segunda cuadra de la prolongación San Sebastián, en Chepén. Según información policial, tres delincuentes en motocicleta llegaron hasta un inmueble en donde dos amigos tomaban licor y, aprovechando que la puerta de la casa estaba abierta, dispararon contra ellos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como David León Guerrero (47) y Julio Alcides Garay Verde (34). Este último tenía antecedentes por lesiones y robo agravado. Incluso, estuvo preso en el penal El Milagro.

Tras el ataque, la Policía realizó una redada y logró ubicar y detener a balazos a tres presuntos involucrados en este doble asesinato.

El jefe de la División Policial de Pacasmayo, coronel PNP Carlos Vásquez, confirmó que entre los intervenidos figura Yeison Ángel Castañeda Silva, quien tiene antecedentes policiales por tráfico de drogas, lesiones y violación sexual. También cayeron Johan Franco Bazán Díaz y Bayron Manuel Pisfil.

Durante el registro personal les encontraron tres armas, las que presuntamente habian usado en estos homicidios.

El oficial, además, no descartó que este crimen guarde relación a un ajuste de cuentas por la supremacía de bandas delictivas en Chepén.

Otro crimen

En el sector La Soledad, cerca del peaje Chicama, en la provincia de Ascope, delincuentes atacaron a balazos a un hombre cuando caminaba por ese lugar. Al cierre de esta edición, la víctima mortal no había sido identificada.

La Policía de Carreteras informó que luego de un operativo lograron la detención de dos sospechosos de este crimen.