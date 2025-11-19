Más de mil kilos de marihuana procesada fueron decomisadas por la Dirección Antidrogas (Dirandro) durante un operativo ejecutado en el caserío de Santa Fe de Carrizal, en el distrito de Chugay, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión.

Durante la operación, en una zona de poca accesibilidad, también se destruyó una hectárea y media con 42 mil plantones de cannabis sativa.

Lo agentes, además, hallaron 42 sacos de la sustancia ilícita que ya estaba empaquetada y lista para su distribución en diversos puntos de la región.

La Policía informó que tras el operativo incineraron la droga incautada en la zona.