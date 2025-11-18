Un hombre de 38 años fue recluido en el penal El Milagro, después que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo le dictara siete meses de prisión preventiva en su contra.

La medida coercitiva recayó contra Carlos Morales, por estar inmerso en la presunta comisión del delito de tenencia de materiales peligrosos y municiones.

Según las pesquisas del Ministerio Público, durante la detención de Morales que se movilizaba en un vehículo por el distrito de Huanchaco, se le habría hallado 10 municiones, tres explosivos y un manuscrito extorsivo.