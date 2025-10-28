El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, dijo que solicitó al Gobierno que se implemente un nuevo toque de queda en Trujillo con medidas más drásticas para presos que cumplen condena en el penal El Milagro. Según dijo, se busca replicar lo hecho en penales de Lima.

Medidas

El oficial detalló que oficiaron a las autoridades superiores solicitando que se vuelva a prorrogar el régimen de excepción, que vence este 2 de noviembre. La novedad, según dijo, es que se está solicitando que se instaure el denominado “apagón carcelario”, medida con la que el Gobierno busca aislar a cabecillas de bandas delictivas con la finalidad de cortar sus canales de comunicación desde prisión.

“Un apagón eléctrico es una buena solución, yo los dejo sin luz, dejo solamente la iluminación, para qué más quiere luz el reo”, dijo.

Esta medida se está aplicando en Lima para evitar que los presos puedan usar celulares que a veces ingresan de manera ilegal. Sin un punto de energía eléctrica no pueden cargar los equipos móviles.

El general Llerena también dijo que se ha pedido restringir las visitas: los internos en régimen ordinario tendrían una visita semanal y los de régimen especial una cada 15 días.

Otra medida urgente es continuar trasladando presos de Trujillo a otras cárceles del país.

Más Policías

El general Llerena dio estas declaraciones durante la juramentación de la gobernadora Joana Cabrera como nueva presidenta del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).

Tras asumir el cargo, Cabrera dispuso formalizar de inmediato el pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio del Interior para que los 250 policías egresados de la Escuela de Suboficiales de la PNP de Moche permanezcan en la región y refuercen la lucha contra la delincuencia.