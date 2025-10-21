José Murgia Zannier, expresidente regional de La Libertad, cuestionó la nueva renuncia de César Acuña Peralta al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia de la República.

Recordó que es la tercera vez que el líder de Alianza para el Progreso (APP) no cumple con un mandato para el que fue elegido. Primero renunció al municipio de Trujillo para candidatear a la Región el 2014. Después, ya como gobernador, renunció dos veces, una el 2015 y otra el 13 de octubre último.

Murgia, que también candidatea a senador por el Partido Aprista Peruano (PAP), asimismo, lamentó que la Universidad César Vallejo sea usada por APP para realizar la campaña de Acuña.

“La imprenta en donde se publica toda la propaganda de APP es la imprenta de la César Vallejo”, declaró a Noticias Trujillo.