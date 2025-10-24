Debido a que ha sido presuntamente mal notificado por el Poder Judicial en la querella por difamación agravada que le interpuso Martín Camacho Paz, titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), el consejero por Trujillo Robert De La Cruz dejó entrever ayer que estarían tratando de utilizar de mala manera la justicia para apartarlo de la carrera política y electoral.

“No me han cursado de manera formal la querella interpuesta por el señor gerente Martín Camacho. Solo se me notificó con el auto admisorio y me dan cinco días de plazo para absolver y contestar la querella en mi contra. Lo que a mí me llama la atención es que el Poder Judicial me deje en indefensión al pasarme ese documento sin la demanda, sin el cuerpo, sin los anexos y sin argumentos. Algo raro ha pasado allí”, manifestó.

LO DEVOLVIÓ

Robert De La Cruz dijo que ha devuelto el auto admisorio al Poder Judicial y ha pedido que sea notificado de manera correcta.

“Yo no sé con qué argumentos me están querellando, pero entiendo que el tema se verá en la vía judicial y no tengo miedo. Lo que me queda claro es que están tratando de utilizar a la justicia para apartar rivales políticos directos en caso de candidatos de alcaldes, disputados, gobernadores. Hay hechos anteriores que dicen que todo aquel que fiscalice a Alianza para el Progreso termina siendo procesado en el Poder Judicial. Creen que así nos van a callar”, manifestó el consejero.

LOS ACUSA

Martín Camacho no solo ha querellado a Robert De La Cruz, sino que hizo lo propio con los consejeros Frank Solórzano (Pataz), Nancy Puitiza (Bolívar) y Edy Camacho (Virú).

De acuerdo con lo señalado en la querella, los aludidos consejeros, el pasado 10 de agosto de 2023, en una conferencia de prensa, aseguraron que los grados académicos que ostenta Martín Camacho, expedidos por el Instituto Superior Pedagógico Privado Virgen de la Puerta, eran falsos. Según el gerente, eso le causó un gran daño moral y afectó su prestigio en el campo profesional.