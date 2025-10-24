El pasado 18 de julio, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Giancarlo Toribio Castro informó que Son Yang (según está escrito en el documento), embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Perú, le había enviado una carta mediante la cual le manifestaba su interés en la implementación de un teleférico en Trujillo. Esto, como una solución al caótico tráfico de la ciudad.

VER MÁS: Eliminación de Transporte Metropolitano de Trujillo volverá a debatirse en 20 días

Sin embargo, tres meses después de estas declaraciones vertidas por el concejal, el gerente de Transportes Metropolitano de Trujillo (TMT), Víctor del Carpio Sedano, ha revelado que se han hecho las consultas respectivas sobre la originalidad de la carta a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la propia embajada de China, en Perú, y, extraoficialmente, han adelantado que no reconocen el documento.

RUTA DE LA CARTA

Ante esta situación, Giancarlo Toribio, quien es presidente de la Comisión de Transportes del Concejo de la MPT, asegura que se ha visto obligado a salir a mostrar imágenes y precisar fechas para tratar de aclarar esta confusa situación que lo deja muy mal parado y hasta linda con un grave lío que, incluso, podría llegar a afectar a los niveles más altos del Gobierno.

El regidor indica que la carta de la embajada de la República Popular China tiene fecha de emisión 15 de julio de 2025. Dos días después, el 17 de julio, el gerente de TMT, Víctor del Carpio, mediante una conversación por WhatsApp, le reenvió en formato PDF dicha misiva firmada por Son Yang.

“Es más, en el mensaje (por WhatsApp) me dice que el doctor Mario, entiendo el alcalde, le compartió la información de esta comunicación (carta de la embajada China) y me solicita sostener una reunión. No entiendo cómo es que ahora sale a decir que no me dio nada, que yo me he inventado esa carta. Yo he llevado a legalizar notarialmente esa conversación de WhatsApp con el gerente de TMT y si no se rectifica de lo que ha dicho tomaré acciones legales”, enfatizó Giancarlo Toribio.

NO COINCIDE

Giancarlo Toribio sostiene que a raíz de que ha salido a mostrar pruebas de la conversación por WhatsApp con Víctor del Carpio, este ha cambiado su versión de los hechos. “Ahora dice que sí me pasó la carta, pero fue después de que yo salí a los medios a locales y nacionales a declarar sobre el teleférico.

“Pero hay que recordar que en el diario Correo la publicación salió el 20 de julio, y en Panamericana a nivel nacional el 24 de julio. La carta tiene fecha 15 de julio y él (Víctor del Carpio) me la entrega el 17 de julio, o sea, el señor ha viajado en el tiempo”, cuestionó.

GUERRA DE CHATS

Consultado sobre el tema, Víctor del Carpio se mostró firme en su posición al ratificarse en que no fue él quien le pasó la supuesta carta del embajador de China a Giancarlo Toribio.

“Los chats de WhatsApp los tengo y también los voy a certificar notarialmente. El regidor tendrá que decir quién le entregó ese documento, porque yo mismo he comunicado esto a la embajada de China y a la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y, extraoficialmente me han dicho que no la reconocen”, reveló.

El funcionario aseguró que este tema será investigado. “El regidor mintió al Concejo Municipal y a quien han difamado es a mi persona. Ahora está desesperado enviando emisarios a querer conversar conmigo”, enfatizó Víctor del Carpio.

El gerente de TMT estuvo ayer en Lima y dijo que a su retorno mostrará toda la documentación que tiene para defender su versión de los hechos.