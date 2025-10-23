El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) suspendió por 20 días el debate para la aprobación del proyecto de ordenanza que estipula disolver y liquidar el área de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT).

La iniciativa ya era discutida por el pleno, pero el regidor Juan Namoc observó que algunos informes estaban desactualizados. Por ello, solicitó debatir en una próxima sesión este punto.

Con esto, las gerencias de Asesoría Jurídica, Recursos Humanos y Transporte, así como la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización emitirán nuevos informes sobre la viabilidad de esta norma.

La suspensión se dio a pesar de la negativa del presidente de la Comisión de Transporte, Giancarlo Toribio, propulsor del proyecto de ordenanza que busca liquidar TMT. Él afirmó que la iniciativa fue presentado el 5 de setiembre del 2024 y “hoy nuevamente quieren mandarlo al rincón del olvido para truncar la propuesta”.

Durante su intervención, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, precisó que hubo modificaciones en el organigrama de la MPT y por ello el proyecto de ordenanza debería replantearse, para considerar esos cambios. “Hay que volver a entrar a un debate considerando un informe legal actualizado”, dijo.

Sustenta

Giancarlo Toribio dijo que TMT tenía ineficiencia operativa e incumplimiento de objetivos. “Todo se terceriza, no cuenta con especialistas, hay uso ineficiente de recursos y se dedican a organizar bicicleteadas y conversatorios, antes que proyectos”, dijo.

El regidor Jorge Vásquez, asimismo, le respondió al gerente de TMT, Víctor Hugo del Carpio, quien en la víspera aseguró que la disolución de esa oficina afectaría la ejecución de proyectos como el Corredor Vial o el Sistema Integrado de Transporte de Trujillo (SITT). El concejal dijo que esto sería falso.

Sandra Trujillo, por su parte, señaló que la Ley de Municipalidades permite a los regidores reestructurar, reorganizar o suprimir organismos municipales que no cumplen sus funciones o que generan gasto innecesario.

Denuncia

En el debate, el regidor Giancarlo Toribio dijo que el gerente Víctor del Carpio lo difamó al indicar que buscaría hacer lobbies al proponer esa ordenanza. Por ello, le dio 24 horas para rectificarse, de lo contrario interpondrá acciones legales.

“El señor Víctor Hugo del Carpio dice que yo estoy haciendo lobbies con las empresas. Que lo demuestre, por favor, qué tipo de lobbies estoy haciendo. Yo no tengo ninguna empresa de transporte ni asesoro a ninguna empresa, por lo tanto yo no hago lobbies”, dijo durante la sesión.