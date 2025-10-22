El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) debatirá hoy en sesión ordinaria el proyecto de ordenanza que aprueba la eliminación de la oficina de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT), que dirige el gerente Víctor Hugo del Carpio.

VER MÁS: La Libertad: Obra de paso a desnivel en Paiján sigue en marcha

Al voto

La propuesta fue planteada por el presidente de la Comisión de Transporte del municipio, Giancarlo Toribio, quien consideró que este organismo público descentralizado (OPD) no estaría cumpliendo con su finalidad, que es elaborar y ejecutar proyectos que ayuden a ordenar el tráfico en la ciudad.

“Planteé esa ordenanza para eliminar esta ODP porque no ha cumplido con su función para la cual ha sido creada y gasta más presupuesto del que se le destina. Debería velar por el transporte de la ciudad, mejorarlo, ejecutar proyectos, pero nada de eso está haciendo. Lleva más de 10 años gastando más de 20 millones de soles”, indicó.

Toribio consideró que con la eliminación de esa oficina la municipalidad de Trujillo se ahorrará unos 2 millones 500 mil soles al año.

El regidor Jorge Vásquez también se mostró a favor de desaparecer esa OPD. “No ha producido realmente ningún proyecto de envergadura TMT. Es imperdonable que no haya ningún proyecto real”, aseguró.

El concejal, asimismo, dijo que la falta de productividad de esa área ya la había advertido el año pasado. Sin embargo, sus colegas en ese entonces apoyaron la continuidad de esa oficina. “Ahora recién se dan cuenta de lo que yo dije hace tiempo, tenía razón”, acotó.

Responde

El gerente de Transporte Metropolitano de Trujillo, Víctor Hugo del Carpio, se mostró en contra de que los regidores puedan aprobar la eliminación de la oficina que dirige. Aseguró que ha advertido de estas intenciones al Ministerio de Transportes, quienes le habrían respondido que de concretarse la medida podrían poner en peligro los proyectos para implementar el corredor vial norte-sur y el sistema integral de transporte.