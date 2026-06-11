El empresario vitivinícola Pascual “Nino” Montoya Rivera (62), que desapareció el 11 de enero del 2023 tras salir de su vivienda en el distrito de Pocollay y luego sus restos fueron hallados en octubre del 2024 en una quebrada a la altura del kilómetro 31 de la carretera Tacna-Collpa-La Paz en el distrito de Pachía, recibió hoy la cristiana sepultura en el camposanto Parque del Recuerdo, luego que ayer por la tarde el cuerpo fue entregado a la familia. En las exequias del dueño de la bodega de vinos Montoya, sus amigos volvieron a exigir a las autoridades el esclarecimiento de un presunto delito de extorsión del que habría sido víctima el empresario, como denunciaron los familiares ante la PNP tras la misteriosa desaparición que mantuvo en vilo a la población tacneña por varios meses.

Cristiana sepultura

Los parientes cercanos a Montoya no quisieron pronunciarse hoy, ya que estaban abocados a dar una cristiana sepultura al hombre cuyos restos fueron encontrados en una descomposición avanzada, pero esos familiares estaban molestos por la dilatación en la entrega del cuerpo porque se tenía que esperar los exámenes de ADN y otros que solicitó el Ministerio Público, pese a que las prendas de vestir y documentos hallados eran indicios que se trataba del empresario desaparecido.

Drama familiar

La esposa María Ochoa e hijas de Pascual “Nino” Montoya en una ocasión mediante su abogado hicieron saber de su malestar con la PNP, ya que pese a hallarse el cuerpo en octubre del 2024 con indicios que se trataría del empresario desaparecido, recién el 8 de marzo del 2025 les convocaron para acudir a la morgue y efectuar el reconocimiento.

Denunciaron extorsión

Ante la presión familiar por la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo en estado de descomposición, la investigación del caso fue comisionado al personal del Depincri, primero como una presunta extorsión y desaparición forzada, luego por homicidio, siendo sindicados por la extorsión Gino Leva Linares y su hija Damaris; el primer nombrado cuenta con antecedentes policiales.

Sigue investigación

Hoy Pascual “Nino” Montoya fue sepultado, pero sus familiares y amigos indican que insistirán por el esclarecimiento del caso, ya que no creen que el empresario se haya dirigido solo hasta la zona alejada de la ciudad y caído en la quebrada donde fue encontrado, a la altura del kilómetro 31 de la vía Tacna-Collpa-La Paz, camino al distrito de Palca.

Los restos de Pascual Montoya Rivera fueron velados en el local de Alto Lima desde la tarde de ayer; hoy el ataúd con el empresario fue trasladado a su bodega en el distrito de Pocollay para una despedida y finalmente al cementerio Parque del Recuerdo.