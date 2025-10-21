En el distrito de Huaranchal, ubicado en la provincia de Otuzco, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto Haku Wiñay (Vamos a Crecer), una iniciativa que aterriza por primera vez en esta jurisdicción con el objetivo de impulsar la autonomía económica de sus familias.
Este proyecto de gran impacto social beneficiará directamente a 400 familias de diversos caseríos, con una inversión total que asciende a S/ 2,400,000.00 .
El evento de lanzamiento se desarrolló en la Plaza de Armas del Centro Poblado Huayobamba y contó con la participación del alcalde distrital Marco Castañeda, y el jefe de Foncodes La Libertad, Raúl Moya, quien fue clave en la gestión y la concreción de esta llegada histórica.
Moya, destacó la importancia de adaptar los proyectos a las necesidades locales, indicando que se desarrollarán diversos emprendimientos productivos según la zona, incluyendo la producción de café, miel de abeja, crianza tecnificada de cerdos, cuyes y gallinas ponedoras. Además, de iniciativas de panadería.
