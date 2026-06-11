La coordinadora regional de inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud de Tacna, Haydeé Quispe Cáceres, informó que en la institución educativa Calderón de la Barca existe una oposición de los padres en vacunar a sus hijos ya que no firman el consentimiento para autorizarlo.

Precisó que de 400 estudiantes que tiene el plantel solo han podido atender a 20 y en el salón donde estudia el menor contagiado, que constituye el segundo caso confirmado de sarampión en la región Tacna, de 23 alumnos solo seis tienen la dosis.

Creen que vacunas son dañinas

Resaltó que la oposición de padres se da por la creencia de que las vacunas son dañinas y se presenta mayormente en colegios de los distritos periféricos como Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y Gregorio Albarracín. Dijo que se buscará nuevas estrategias para proteger a los infantes.

Solo el 80% de menores de cinco años de la región Tacna cuentan con sus dos dosis de vacunación contra el sarampión y falta aún que unos 3,000 niños terminen su esquema de vacunación.

Contagio en dos escolares

El Ministerio de Salud lanzó el viernes una nueva alerta epidemiológica dado que Tacna Tacna cuenta con dos casos confirmados, el primero en una alumna del colegio Santísima Niña María. Tacna tiene un gran flujo de personas con la región Puno donde se han reportado más de 500 casos.

Ante el riesgo de contagio por personas que viajan por temas comerciales al altiplano se dispuso que las personas menores de 59 años sean vacunados contra el sarampión en los terminales terrestres Collasuyo, Inkas y Manuel Odría, para que estén protegidos.