La operación de dos camales clandestinos en el sector de Belén, en la provincia de Nasca, ha encendido las alertas de las autoridades y de los propios vecinos de la zona, quienes denuncian que desde hace varios años conviven con malos olores, humo constante y restos de animales que representarían un riesgo para la salud pública.

Denuncia vecinal

La situación quedó al descubierto durante un operativo realizado por efectivos de la Policía Nacional, personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Nasca, Serenazgo y representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), quienes acudieron al lugar tras recibir las denuncias ciudadanas.

Durante la inspección, los pobladores señalaron que en los inmuebles intervenidos se realizaría la matanza de ganado vacuno y ovino sin ningún tipo de supervisión sanitaria, para luego comercializar la carne en distintos mercados de la ciudad.

“Hay dos camales clandestinos. Toda la noche es el humo. Es demasiado, estamos cansados de vivir así”, manifestó una vecina durante la intervención. La pobladora también aseguró que los residuos de los animales son arrojados en zonas cercanas a viviendas y al cauce del río.

Las denuncias fueron corroboradas parcialmente por las evidencias encontradas en el lugar. En las inmediaciones se observaron cueros de ganado, cachos, vísceras y otros restos orgánicos expuestos al aire libre, además de abundante presencia de moscas y olores nauseabundos.

“Acá botan las cabezas, los cachos y las vísceras. Esto está lleno de moscas. Es una contaminación lo que hay aquí”, dijo otra vecina.

Por el caso, la Subgerencia de Desarrollo Económico, la administración del Matadero Municipal, en coordinación con SENASA, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Gerencia de Protección del Medio Ambiente y Salubridad, y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ejecutaron la clausura definitiva de un camal clandestino que operaba en condiciones deficientes de higiene y salubridad, poniendo en grave riesgo la salud de la población.

Durante la inspección, se evidenció la existencia de corrales porcinos en condiciones inadecuadas, así como la presencia de tres ovinos muertos, residuos orgánicos y diversos focos infecciosos, configurando un ambiente totalmente insalubre y contrario a las normas sanitarias vigentes. Asimismo, se constató que los residuos generados por esta actividad eran vertidos de manera inadecuada hacia el cauce del río, ocasionando contaminación ambiental y afectando el ecosistema de la zona.

De igual manera, se verificó que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento, autorización municipal ni permisos correspondientes para desarrollar actividades de beneficio de animales, por lo que se procedió a su clausura y al levantamiento de las actas respectivas.

Decomisan kilos de carne

En tanto, en otro operativo horas antes por la Municipalidad Provincial de Nasca, se realizó una intervención inopinada en la vía pública con el objetivo de verificar la procedencia y las condiciones sanitarias de productos cárnicos destinados al consumo humano.

Durante el operativo, se intervino una camioneta que transportaba carne con destino a un establecimiento comercial. Al efectuar la inspección correspondiente, se constató que el producto era de procedencia desconocida y era trasladado en condiciones inadecuadas, encontrándose expuesto al aire libre, sobre cartones, sin protección sanitaria adecuada, con presencia de moscas verdes y pelos de animal, situación que representaba un grave riesgo para la salud pública.

Ante estos hechos, la Policía Nacional del Perú y la Subgerencia de Desarrollo Económico procedieron al decomiso de la carne intervenida, levantándose el acta correspondiente para el inicio de las acciones administrativas y legales que establece la normativa vigente. Asimismo, SENASA y el Área de Salubridad participaron en la verificación sanitaria del producto durante la intervención.

Se exhortó a los comerciantes, introductores y expendedores de productos cárnicos a utilizar el Camal Municipal de Nasca, establecimiento de Categoría II, donde se garantiza la inspección sanitaria de los animales de abasto y el cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria, contribuyendo a proteger la salud de la población.

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