Los alcaldes de las municipalidades de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, y de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, están en pie de guerra. El burgomaestre larquense calificó de “mentiroso” a su colega trujillano por atribuirle a su comuna la responsabilidad de que en la urbanización La Encalada de El Golf funcionen centros de diversión nocturnos.

El origen

Este roce entre ambas autoridades ediles se originó luego de que la discoteca NIA Club, que se sitúa en Víctor Larco, se incendiara el último sábado.

Tras el siniestro, el alcalde Mario Reyna dijo que no se explicaba cómo la gestión de Enrique León había dado la autorización para que ese local funcione. Agregó que, por ejemplo, durante el siniestro no se activaron los rociadores de agua ni los detectores de humo de la discoteca.

Además, agregó que ese establecimiento carecía de licencia de construcción, funcionamiento y certificado de inspección técnica en seguridad (ITSE), lo que debería ser supervisado por la municipalidad distrital. “Las cantinas, bares o discotecas no pueden funcionar en áreas zonificadas y consolidadas como zona residencial, de cualquier tipo, ni reservadas para otros usos”, precisó Mario Reyna.

Estas declaraciones originaron la respuesta del alcalde de Víctor Larco, quien ayer dijo que NIA Club funciona amparada en una ordenanza municipal que la comuna de Trujillo se resiste a derogar.

“Le digo, Reyna, deroga la Ordenanza 044-2022. Te lo he dicho una, dos, tres veces. Acá está el documento. Para los que no saben, Mario Reyna es el alcalde de Trujillo”, indicó Enrique León.

Ante esto, llamó “mentiroso” a su colega trujillano.

“Catalogo a Reyna como un mentiroso y ahora voy a explicar por qué. Que vea bien, este es el mensaje que le mando como alcalde de Víctor Larco: ‘Señor Reyna, usted es mentiroso, no debe pretender, de ninguna manera, sustentar la poca capacidad de poder derogar (la ordenanza) con infundios, mentiroso, así de simple’”, dijo.

Enrique León precisó que la Ordenanza 044-2022 “ha flexibilizado la zonificación; es decir, en donde antes no se podía ejercer actividad comercial o recreativa ahora ya se puede”.

En ese sentido, afirmó que ya interpuso un proceso de acción popular ante el Poder Judicial de La Libertad, con la finalidad de “inaplicar esta ordenanza que es dañina”.