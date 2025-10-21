Un efectivo de la Subunidad Águilas Negras Trujillo ayudó a un ciudadano a recuperar la suma de 500 soles que había quedado atrapado por una regleta en un cajero automático del Banco de Crédito del Perú (BPC), ubicado en la cuadra dos de la avenida Húsares de Junín.

El agraviado de iniciales S. E. C. V. solicitó el apoyo de los detectives y les indicó las dificultades para retirar su dinero.

El agente policial realizó el registro del dispensador de dinero y detectaron una placa metálica que impedía la salida del efectivo. Tras proceder a retirar dicho objetivo se liberaron cinco billetes de 100 soles.

El efectivo del orden realizó la entrega del dinero al usuario, quien mostró el voucher y la transacción desde su banca móvil.