A pocos días de la segunda vuelta electoral, surge una duda entre los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad este año: ¿les corresponde votar este domingo 7 de junio? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aclaró que no todos los ciudadanos que cumplieron 18 años durante el 2026 están habilitados para participar en esta jornada electoral.

La entidad precisó que sí podrán votar quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha en la que se realizó la primera vuelta electoral. Estos ciudadanos forman parte del padrón electoral vigente y mantienen su derecho a sufragar en la segunda vuelta.

Por el contrario, las personas que alcanzaron la mayoría de edad entre el 13 de abril y el 7 de junio de 2026 no figuran en el padrón electoral, por lo que no podrán emitir su voto en esta elección. Reniec recordó que el padrón utilizado para la segunda vuelta es exactamente el mismo que se empleó en la primera jornada electoral.

La institución explicó que el padrón electoral es el registro oficial de ciudadanos habilitados para votar y se elabora con la información consignada en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Por ello, no se incorporan nuevos electores entre la primera y la segunda vuelta.

Asimismo, Reniec informó que el padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 se cerró el 14 de octubre de 2025 y consideró a los ciudadanos que cumplirían 18 años hasta el 12 de abril de 2026.

En total, 27 millones 325 mil 432 peruanos están habilitados para votar, incluyendo a más de 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero.