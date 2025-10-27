El Ejército del Perú confirmó el fallecimiento del general de brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, tras un accidente ocurrido dentro de un helicóptero mientras la aeronave se encontraba en tierra, en la localidad de Chagual, provincia de Pataz, región La Libertad.

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la institución expresó su profundo pesar por la pérdida del alto oficial y anunció que los detalles del accidente serán difundidos en un comunicado posterior.

El helicóptero se habría pegado a un cerco de alambre ubicado en el perímetro del helipuerto. La hélice trasera hizo contacto con el cerco, lo que provocó que varios fragmentos metálicos salieran despedidos.

Uno de esos fragmentos impactó directamente al general Marín Saldaña, quien se encontraba dentro de la aeronave, causándole la muerte inmediata. Él fue el único afectado del incidente.

Pronunciamiento del Ejército

🕊️ “El Ejército del Perú lamenta profundamente el fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, Comandante General del Comando Unificado de Pataz. Sobre los detalles del accidente que produjo su muerte, se difundirá posteriormente a través de un comunicado”, publicó la institución en su cuenta oficial @EjercitoPeru.

En un segundo mensaje, el Ejército precisó que el fallecimiento del general ocurrió “tras un lamentable accidente dentro de un helicóptero cuando este se encontraba en tierra”.

Lamentamos el sensible fallecimiento del General EP Marco Marín Saldaña, CG del Comando Unificado de PATAZ, hecho ocurrido tras un lamentable accidente dentro de un Helicoptero cuando este se encontraba en tierra. — Ejército del Perú (@EjercitoPeru) October 27, 2025

Accidente durante operaciones en Pataz

El general Marín Saldaña se encontraba en la zona como parte de una comitiva de inspectoría del Ministerio de Defensa, que realizaba labores de supervisión y control en la provincia de Pataz, considerada una zona de alta complejidad operativa debido a la presencia de minería ilegal y la difícil geografía del lugar.

Fuentes militares consultadas señalaron que el incidente ocurrió durante el aterrizaje y que las investigaciones oficiales continúan para determinar las causas precisas del hecho.

Reconocido oficial del Ejército del Perú

El general Marco Marín Saldaña era Comandante General del Comando Unificado de Pataz, instancia militar que coordina las operaciones conjuntas del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la zona. Su labor estaba enfocada en garantizar la seguridad y el control territorial frente a las actividades ilegales en la sierra liberteña.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas expresaron sus condolencias a la familia y al personal bajo su mando.